POL-LIP: Lemgo-Hörstmar. Einbruch in Sporthaus.

Lippe (ots) - In den zurück liegenden 10 Tagen sind Einbrecher in das Sporthaus des SV Hörstmar "Am Sportplatz" eingebrochen. Der oder die Täter suchten in den Räumen nach Beute und verschwanden anschließend wieder. Die Tatzeit kann nicht näher eingegrenzt werden. Auch steht noch nicht zweifelsfrei fest, was die Unbekannten mitgenommen haben. Hinweise im Zusammenhang mit der Tat bitte an das KK Lemgo unter 05261 / 9330.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell