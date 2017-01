POL-LIP: Detmold. Etwa 1.000 Euro Schaden ...

Lippe (ots) - ... hat ein unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin an einem schwarzen Opel Corsa in der Straße "Im Lindenort" angerichtet und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Der Corsa parkte von Samstagabend bis Sonntagmittag gegenüber der Zufahrt zum Autohaus Stegelmann und wurde durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Wer in der Sache Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise dazu geben kann, wird gebeten sich unter 05231 / 6090 beim Verkehrskommissariat Detmold zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell