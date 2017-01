POL-LIP: Kreis Lippe - Viel Arbeit für die lippische Polizei durch Blitzeis und Eisregen

Lippe (ots) - (KE) Trotz diverser Unwetterwarnungen sorgte das Blitzeis auch im Kreis Lippe für viele Einsätze der Polizei. Von Samstagmittag, 11:00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 06:00 Uhr, mussten die Ordnungshüter insgesamt 43 glättebedingte Unfälle bewältigen. Bei zwei Unfällen waren auch Verletzte zu beklagen. Der "schwerste" Unfall passierte am Samstagnachmittag auf der Vlothoer Straße in Bad Salzuflen-Wüsten. Aufgrund der Straßenglätte und der dabei nicht angepassten Geschwindigkeit war eine 18-jährige PKW-Fahrerin mit ihrem Kia ins Schleudern geraten, drehte sich und kollidierte dann mit einem Ford, der entgegen kam. Hierbei zogen sich die drei Insassen der beteiligten Fahrzeuge leichte Verletzungen zu. Bei allen anderen Unfällen blieb es zumeist bei eher geringen Sachschäden. Bei 12 weiteren Einsätzen mussten die Beamten in der Regel Personen Hilfe leisten, die aufgrund der Glätte in Not geraten waren. Es bestehen aktuell auch für den Zeitraum von Sonntag bis Montag neue Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes, in denen vor Glätte und Nebel gewarnt wird! Ob im Auto oder zu Fuß unterwegs, bewegen sie sich vorsichtig und rechnen Sie überall mit glatten Straßen und Gehwegen!

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell