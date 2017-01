POL-LIP: Lemgo. Heckscheibe eingeschlagen

Lippe (ots) - (KE) In der Nacht zum Sonntag schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines an der Franz-Liszt-Straße parkenden Fiat Cinquecento ein. Die PKW-Aufbrecher hatten es auf das Autoradio abgesehen, dass sie nach gewaltsamer Entfernung aus der Konsole mitnahmen. Hinweise können an die Polizei in Lemgo unter der Telefonnummer 05261 - 9330 übermittelt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell