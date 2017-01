POL-LIP: Lage. Diebe öffneten die Fahrertür

Lippe (ots) - (KE) Gewaltsam und mit einem nicht unerheblichen Schaden öffneten Diebe in der Nacht zum Samstag die Fahrertür eines Toyota, der in der Rhienstraße stand. Lediglich ein geringer Geldbetrag fiel ihnen in die Hände. Hinweise nimmt die Polizei in Lage unter der Telefonnummer 05232 - 95950 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell