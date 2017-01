POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuch eines Einbruchs abgebrochen

Lippe (ots) - (KE) Am späten Freitagnachmittag, zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr, versuchte ein bislang Unbekannter mit Gewalt in ein Einfamilienhaus an der Heinrich-Büscher-Straße zu gelangen. Ob er durch etwas gestört wurde oder ob er zu lange brauchte, um eine Tür aufzuhebeln, ist derzeit noch nicht bekannt. Er ließ jedoch von seinem Vorhaben ab und entfernte sich. Gleichwohl ist der angerichtete Sachschaden nicht unerheblich. Zeugen, die in der besagten Zeit Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 - 98180.

