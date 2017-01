POL-LIP: Blomberg. Kirche im Visier von Einbrechern.

Lippe (ots) - In der Nacht zum Donnerstag wollten Einbrecher in ein Kirchengebäude an der Industriestraße einsteigen. Nachdem ihnen das nicht gelang, verschafften sie sich Zugang in einen dazugehörigen Anbau und richteten hier weitere Sachschäden an, indem sie verschlossene Türen aufbrachen. Fest steht, dass zumindest ein LED-Fernsehgerät gestohlen wurde. Wer etwas im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet hat oder sonst in dem Fall sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter 05235 / 96930 bei der Kripo in Blomberg zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell