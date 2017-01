POL-LIP: Detmold. Beute nicht bekannt.

Lippe (ots) - Am Donnerstag stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Fischerteich" ein. Die Täter verschafften sich Zugang in das Gebäude ein und suchten in allen Räumen nach Beute. Was gestohlen wurde, stand bei der Tatortaufnahme noch nicht fest. Der angerichtete Sachschaden schlägt mit etwa 1.500 Euro zu Buche. Wem verdächtige Personen oder auch ein Fahrzeug aufgefallen sind, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 mit dem KK 2 in Detmold in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell