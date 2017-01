POL-LIP: Detmold. Grüner Fremdlack.

Lippe (ots) - In der Richthofenstraße ist zwischen Mittwochmittag und Donnerstagvormittag ein blauer VW Lupo beschädigt worden. Der Wagen stand am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Innenstadt in Höhe der Hausnummer 30, als er durch ein unbekanntes Fahrzeug hinten links beschädigt wurde. Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet, um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu regulieren. Die Polizei fand am Fahrzeug grünen Fremdlack und sicherte ihn. Hinweise und Beobachtungen im Zusammenhang mit der Beschädigung nimmt das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell