POL-LIP: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Lippe (ots) - Lemgo - (ho) Zu einem folgenschweren Zusammenstoß kam es heute Nachmittag gegen 16 Uhr auf der Hamelner Straße in Lemgo. Ein 82-jähriger PKW-Fahrer aus dem Extertal befuhr mit seinem Suzuki den Rieper Berg von Dörentrup in Richtung Lemgo. In der Höhe der Einfahrt zum Kompostwerk Maibolte geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach Links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden PKW Daihatsu zusammen. In diesem PKW saß ein Rentnerehepaar aus Detmold. Beide Fahrzeuginsassen sowie der Unfallverursacher selbst wurden schwer verletzt. Die B66 musste während der Rettung der Verletzten und der Unfallaufnahme für fast 2 Stunden komplett gesperrt werden. Gesamtschaden mindestens 18000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell