POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots) - Am Mittwoch hat ein unbekannter Täter versucht in ein Haus an der Paulinenstraße in Schötmar einzusteigen. Entsprechende Beschädigungen fanden die Bewohner vor und informierten die Polizei. Betreten wurde das Haus jedoch vom Täter nicht. Warum er sein Vorhaben abbrach, ist nicht bekannt. Die Tatzeit dürfte irgendwann tagsüber gewesen sein. Wer verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht hat, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 an das KK 2 in Detmold zu wenden.

