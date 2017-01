POL-LIP: Lage-Heiden. Carport in Flammen.

Lippe (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen stand auf einem Wohngrundstück im Heideweg, in der Nähe des Abzweigs Hörstmarscher Weg, ein Carport samt PKW in Flammen. Bewohner bemerkten das Feuer gegen 04.15 Uhr und alarmierten sofort die Feuerwehr. Parallel dazu versuchten sie mit eigenen Mitteln die Flammen zu löschen. Die schnell am Einsatzort erschienenen Wehrleute konnten ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindern und hatten die Lage schnell im Griff. Das Carport und der darin abgestellte PKW der Marke Suzuki wurden jedoch ein Raub der Flammen. Auch ein angrenzender Schuppen und ein in der Nähe geparktes weiteres Auto wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Zur Brandursache liegen noch keine Ergebnisse vor. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. Die Schadenshöhe steht ebenfalls noch nicht genau fest, könnte sich aber im Bereich von 20.000 bis 30.000 Euro bewegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell