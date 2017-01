POL-LIP: Lemgo-Hörstmar. Versuchte Einbrüche.

Lippe (ots) - In der Nacht zu Mittwoch waren Einbrecher in der "Hofbrede" unterwegs und gingen zwei benachbarte Häuser an. An beiden Gebäuden waren entsprechende Spuren und Beschädigungen erkennbar. Der oder die Täter gelangten allerdings nicht in die Einfamilienhäuser und verschwanden wieder. Möglicherweise wurden sie auch beobachtet oder gestört und gaben auf. Wem etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit den Einbruchsversuchen aufgefallen ist, der möge sich bitte beim KK 2 in Detmold unter 05231 / 6090 melden.

