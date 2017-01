POL-LIP: Kalletal-Erder. Versuchter Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots) - Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde versucht in ein Haus an der Straße "Auf der Rott" einzubrechen. Der oder die Täter hinterließen entsprechende Beschädigungen an dem Einfamilienhaus, gelangten aber nicht in das Innere. Möglicherweise wurden sie auch gestört und verschwanden vom Tatort. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten sich unter 05231 / 6090 beim KK 2 in Detmold zu melden

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell