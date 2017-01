POL-LIP: Barntrup. Alleinunfall.

Lippe (ots) - Auf der so genannten "Gaffel" (B1) hat am späten Mittwochnachmittag eine 20-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihren VW Lupo verloren und blieb verletzt in ihrem Wagen auf dem Dach liegen. Gegen 17.15 Uhr war die junge Fahrerin von Barntrup in Richtung Blomberg unterwegs und verlor beim Durchfahren einer langgezogenen und ansteigenden Rechtskurve die Kontrolle über ihren VW. Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn. Beim anschließenden Gegenlenkmanöver verlor die Fahrerin die Kontrolle und der Wagen schleuderte in den rechtsseitigen Graben, wo er auf dem Dach liegen blieb. Hinzukommende Verkehrsteilnehmer kamen der Verunfallten zu Hilfe und betreuten sie, bis sie vom Rettungsdienst übernommen wurde, der sie ins Klinikum fuhr. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell