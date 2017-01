POL-LIP: Detmold. Fußgängerin von PKW angefahren.

Lippe (ots) - Auf der Augustdorfer Straße in Pivitsheide kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einer Fußgängerin, die anschließend ins Klinikum gefahren werden musste. Ein 75-Jähriger hatte mit seinem Mercedes am rechten Straßenrand in Fahrtrichtung Detmold, etwa auf der Höhe des dortigen Lottogeschäftes gestanden und fuhr um kurz nach 15.00 Uhr wieder an. Im gleichen Moment überquerte die 69-jährige Fußgängerin die Straße und es kam zur Kollision. Die Frau wurde zu Boden geschleudert und erlitt Verletzungen, die einen stationären Klinikum-Aufenthalt erforderlich machen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell