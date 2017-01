POL-LIP: Bad Salzuflen. Wohnungseinbruch.

Lippe (ots) - In der Nacht zu Mittwoch wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rudolph-Brandes-Allee, nahe der Schützenstraße, eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 19.00 Uhr und 01.30 Uhr Zugang und suchten in den Räumen nach Beute. Vermutlich verschwanden sie mit etwas Bargeld. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird gebeten sich unter 05231 / 6090 an das KK 2 in Detmold zu wenden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell