POL-LIP: Oerlinghausen. Tageswohnungseinbruch.

Lippe (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Florence-Nightingale-Straße haben sich unbekannte Täter am Dienstag als Einbruchsziel ausgesucht. Sie stiegen zwischen 12.00 Uhr und 19.30 Uhr in das Gebäude ein und suchten in Räumen und deren Behältnissen bzw. Möbeln nach Beute. Mit einem kleinen Bargeldbetrag verschwanden sie wieder. Wem verdächtige Personen oder möglicherweise auch ein Fahrzeug in dem Bereich aufgefallen sind, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 beim KK 2 in Detmold zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell