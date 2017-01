POL-LIP: Extertal. Opel Astra beschädigt.

Lippe (ots) - Auf der Meierberger Straße, zwischen Meierberg und Bösingfeld, ist am späten Dienstagvormittag ein schwarzer Opel Astra im Begegnungsverkehr beschädigt worden. Der 31-jährige Fahrer war gegen 11.35 Uhr in Richtung Bösingfeld unterwegs, als ihm auf freier Straße ein VW Passat entgegen kam. Beide Fahrzeuge berührten sich mit den Außenspiegeln, die dabei beschädigt wurden. Während der Opel-Fahrer anhielt, setzte der andere Beteiligte seine Fahrt in Richtung Meierberg fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Bei seinem Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen, evtl. dunkelgrauen, Kombi. Hinweise im Zusammenhang mit dem Unfall bzw. zum Fahrer oder zu dessen Fahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat Lemgo unter 05261 / 9330 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell