POL-LIP: Blomberg. Hungrige Einbrecher.

Lippe (ots) - Zwischen dem frühen Montagabend und Dienstagmittag drangen Unbekannte in das Jugendzentrum im "Paradies" ein. Die Täter sahen sich offensichtlich in den Räumen nach Beute um und verschwanden letztendlich mit Tiefkühlkost aus der Kühltruhe in Form von Pizzen, Eis und anderen Waren. Hinweise im Zusammenhang mit der Tat nimmt die Kripo in Blomberg unter 05235 / 96930 entgegen.

