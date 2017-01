POL-LIP: Detmold. Leichte Kollision.

Lippe (ots) - In der Bahnhofstraße kam es am frühen Dienstagabend zu einem kleinen Auffahrunfall, für den die Polizei Zeugen sucht. Eine 24-Jährige befand sich mit ihrem Alfa-Romeo gegen 18.20 Uhr hinter einem Fahrschulwagen, der von der Paulinenstraße nach rechts in die Bahnhofstraße einbog. Von dort wollte die am Steuer sitzende Fahrschülerin weiter nach rechts in den Einbahnstraßenteil weiter fahren, bremste aber nach Angaben der Alfa-Fahrerin abrupt und unerwartet ab. Die 24-Jährige bremste zwar auch, stieß aber mit ihrem Wagen gegen das Heck des Fahrschulautos, das anschließend weiter fuhr. Das Verkehrskommissariat Detmold sucht nun Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können und bittet diese, sich unter 05231 / 6090 zu melden.

