POL-LIP: Detmold. Vandalen richteten Sachschäden an.

Lippe (ots) - Unbekannte Täter haben in den zurück liegenden Tagen Sachbeschädigungen auf dem Grundstück der Kirchengemeinde an der Albert-Schweitzer-Straße begangen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht abgeschätzt werden. So wurden Farbschmierereien begangen, die mit Lackfarbe auf das Mauerwerk gesprüht wurden. Ferner ist die relativ neue Blitzableiteranlage mutwillig beschädigt worden. In den zurück liegenden Wochen wurden mehrfach Personen vermutlich im Kindesalter (13-14 Jahre) gesehen, die auf dem Dach herum kletterten und wieder verschwanden. Hinweise im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen oder zu den "Klettermaxen" nimmt das KK Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

