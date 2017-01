POL-LIP: Lemgo. Kontrollen.

Lippe (ots) - Beamte der Polizeiwache Lemgo haben in der Nacht zum Dienstag im Stadtgebiet Verkehrskontrollen durchgeführt. Insbesondere hatten die Ordnungshüter "Alkohol- und Drogensünder" im Visier. Es wurden zahlreiche Fahrzeugführer angehalten und überprüft. Im Ergebnis sind zwei Fahrer im Alter von 21 und 24 Jahren erwischt worden, weil sie unter Drogeneinwirkung ihren Wagen im Straßenverkehr führten. Zwei weitere im Alter von 21 und 29 Jahren waren nicht mehr im Besitz eines Führerscheins, weil sie diesen bereits vorher abgeben mussten, aber dennoch am Steuer eines Autos saßen. Entsprechende Verfahren sind eingeleitet worden. Auch zukünftig wird die Polizei in unregelmäßigen Abständen (in ganz Lippe) entsprechende Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell