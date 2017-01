POL-LIP: Detmold-Berlebeck. Einbruchsversuch.

Lippe (ots) - Unbekannte Einbrecher haben zwischen Silvester und Montagmorgen versucht, in eine Lottoannahmestelle an der Paderborner Straße einzusteigen. Ohne Beute zogen sie wieder ab. Bereits in der Nacht zum 28. Dezember (Mittwoch) waren Unbekannte in das Gebäude eingestiegen. In den Räumlichkeiten richteten die Einbrecher erheblichen Sachschaden an. Erbeutet haben sie Tabakwaren in vierstelliger (Euro-) Höhe. Möglicherweise haben die Diebe ein Transportfahrzeug für das Diebesgut genutzt. Ein Tatzusammenhang mit dem neuerlichen Versuch ist durchaus möglich. Wem verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch aufgefallen sind, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 an das KK Detmold zu wenden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell