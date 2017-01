POL-LIP: Detmold. Nach Geld gesucht.

Lippe (ots) - In der Nacht zu Montag wurde in eine Baumschule an der Remmighauser Straße eingebrochen. Nachdem sich der oder die Täter entsprechenden Zugang verschafft hatten, suchten sie im Verkaufshaus nach Beute. Ersten Überprüfungsergebnissen zufolge ist vermutlich ein kleiner Wechselgeldbetrag gestohlen worden. Wer zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 an das KK Detmold zu wenden.

