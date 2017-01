POL-LIP: Bad Salzuflen. Wohnungseinbruch.

Lippe (ots) - In der Nacht zu Neujahr drangen unbekannte Einbrecher in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wenkenstraße ein. Die Täter suchten in den Räumen nach Beute und verschwanden vermutlich mit einem kleinen Möbeltresor samt Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Hinweise und Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat erbittet das KK 2 in Detmold unter 05231 / 6090.

