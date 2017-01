POL-LIP: Lage. Aufgefahren.

Lippe (ots) - Auf der Friedrich-Petri-Straße kam es am Sonntagabend zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 24-jährige Fahrerin in ihrem VW Polo leicht verletzt wurde. Gegen 18.00 Uhr war eine 34-Jährige in ihrem Mercedes in Richtung Innenstadt unterwegs und registrierte offensichtlich zu spät, dass vor ihr zwei Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen mussten, weil das erste Fahrzeug, ein Audi mit einer 23-Jährigen am Steuer, nach links in eine Grundstückszufahrt einbiegen wollte und den Gegenverkehr abwarten musste. Die 34-Jährige bremste zwar noch ab, ihr Mercedes krachte dennoch in das Heck Polos und schob ihn noch auf den Audi. Die Polo-Fahrerin musste im Klinikum behandelt und ihr Auto abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell