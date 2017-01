POL-LIP: Detmold. Haustür beschädigt.

Lippe (ots) - Eine Silvesterrakete hat am Neujahrstag zwischen 03.00 Uhr und 10.30 Uhr erheblichen Sachschaden an einer Haustür in der Wilhelm-Mellies-Straße angerichtet. Das Geschoss beschädigte einen Teil der Haustürverglasung. Die Haustür selbst wurde durch die brennenden Raketenreste verkokelt, wobei Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Das Feuer erlosch glücklicherweise. Bislang ist nicht bekannt, ob die Rakete bewusst in die Richtung abgefeuert wurde oder ein "Irrläufer" war. Wer im genannten Bereich ab etwa 03.00 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich unter 05231 / 6090 an das KK 1 in Detmold, zu wenden.

