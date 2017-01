POL-LIP: Lage - Brand eines Einfamilienhauses

Lippe (ots) - (KF)Am Neujahrsmorgen, gegen etwa 08:00 h, mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in Lage in der Grabenstraße ausrücken. Bewohner hatten kurz vor Eingang der Meldung einen lauten Knall gehört und anschließend den Brand der Dachaußenhaut ihres Hauses entdeckt. Die Feuerwehr Lage konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Alle Hausbewohner konnten sich durch Verlassen des Gebäudes in Sicherheit bringen, sodass durch den Brand niemand verletzt wurde. An dem Wohnhaus entstand erheblicher Gebäudeschaden. Die Kripo Detmold hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Feuerwerkskörper können als Brandursache derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo in Detmold, 05231 / 6090, zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell