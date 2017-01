POL-LIP: Lage - PKW überschlagen

Lippe (ots) - (KF)Am Silvesterabend fuhr eine 21jährige Frau aus Lemgo mit ihrem PKW, Nissan, auf der Heßloher Straße in Richtung Heßloh. In einer Kurve kam der Frau ein Auto aus Richtung Heßloh entgegen. Als die junge Frau ihr Fahrzeug aufgrund des Gegenverkehrs nach rechts lenkte, verlor sie die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Nissan. Zu einer Kollision mit dem Gegenverkehr kam es nicht. Die junge Fahrerin wurde durch den Überschlag leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000,- Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell