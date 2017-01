POL-LIP: Detmold - Tageswohnungseinbruch im Hasenpfad

Lippe (ots) - (KF)Am Freitag, in der Zeit zwischen 16:00 h und 21:00 h, drangen bisher unbekannte Täter in die Schlafräume eines Einfamilienhauses in der Straße Hasenpfad ein. Die Räumlichkeiten wurden nach Diebesgut durchsucht. Zur Beute gibt es bisher keine Angaben. Zeugen mögen sich bitte bei der Kripo in Detmold, Tel. 05231/6090, melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell