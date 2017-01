POL-LIP: Augustdorf - Sachbeschädigung an einem Nachtlokal

Lippe (ots) - Am Freitagabend, gegen etwa 22:20h, machten sich mindestens drei Personen, die zum Teil vermummt waren, am Gebäude eines Nachtlokals an der Pivitsheider Straße zu schaffen. Mit Werkzeugen wurden mehrere Zimmerfenster eingeschlagen. Die Täter flüchteten in Richtung Rosenstraße. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold, Tel. 05231/6090.

