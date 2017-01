POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Zwei Verletzte bei Glätteunfall

Lippe (ots) - Am Freitagabend befuhr eine 20jährige Frau mit ihrem PKW Fiat die B1 in Richtung Schlangen. In Höhe der Abfahrt Bellenberg verließ die junge Frau die Bundesstraße, um in Richtung Bergheim weiterzufahren. In einer dortigen Linkskurve geriet ihr PKW aufgrund eisglatter Fahrbahn außer Kontrolle und prallte seitlich gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde eine 20jährige Mitfahrerin schwer und die Fahrerin selbst leicht verletzt. Die beiden Unfallverletzten wurden in Krankenhäuser in Detmold und Bielefeld eingeliefert. Am PKW entstand Totalschaden. Die Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell