POL-LIP: Barntrup - Altglascontainer durch Feuerwerkskörper erheblich beschädigt

Lippe (ots) - Am Freitagnachmittag entfachten zwei Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren im Bereich des Barntruper Bahnhofs mit Silvesterböllern einen Brand in einem Glascontainer. Es entstand erheblicher Sachschaden. Wie die Kinder an die Feuerwerkskörper gelangten wird noch ermittelt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell