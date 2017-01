POL-LIP: Detmold - 110 Polizeieinsätze über Silvester im Kreis Lippe

Lippe (ots) - (KF)Die Polizei in Lippe musste in der Nacht von Silvester auf Neujahr 110 Einsätze erledigen. Von der Anzahl her ist diese Zahl mit den Vorjahren vergleichbar. Glücklicherweise kam es nicht zu herausragenden Einsätzen, sodass man durchaus von einer relativ ruhigen Silvesternacht sprechen kann. Bei den Einsätzen handelte es sich überwiegend um die typischen Einsätze zum Jahreswechsel, die in der Masse mit dem Abfeuern von Feuerwerkskörpern und dem übermäßigem Genuss von Alkohol in Zusammenhang stehen.

So kam es in mindestens fünf Fällen zu Sachbeschädigungen (bisher gemeldete Taten). Unter anderem wurde in Lemgo, am Lüerdisser Weg, ein Buswartehäuschen durch Böller in Brand gesetzt. An verschiedenen Orten wurden mit Feuerwerksköpern Briefkästen und Zigarettenautomaten beschädigt. Zwei Schlägereien mussten geschlichtet werden. Der Polizei wurden zwei Fälle bekannt, bei denen jeweils eine Person durch den Umgang und das Abfeuern von Böllern leicht verletzt wurden. 12 Mal wurde die Polizei zu Ruhestörungen gerufen. Bei durchgeführten Verkehrskontrollen fielen zwei Autofahrer durch Alkoholkonsum und drei Kraftfahrzeugführer wegen Fahrens ohne Führerschein auf.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell