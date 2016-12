POL-LIP: Lage. Zeugen eines Verkehrsunfalls gesucht.

Lippe (ots) - Bereits am Donnerstag letzter Woche (22. Dezember 2016) ereignete sich auf dem Kundenparkplatz des Marktkauf, an der "Heidensche Straße", ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von zirka 1.200 Euro. Dabei fuhr ein blauer Opel Omega gegen einen geparkten blauen BMW. Der Fahrer des Opels machte sich anschließend aus dem Staub. Das sah ein Paar und schrieb sich geistesgegenwärtig die Kennzeichen der Fahrzeuge auf. Mit diesem Zettel ging das Paar zur Information im Markt und ließ die Geschädigte, eine 31-jährige Frau aus Lage, ausrufen. Nach einem kurzen Gespräch verließen die beiden den Marktkauf, ohne dass die Personalien festgehalten wurden. Die Frau und der Mann sind wichtige Zeugen, die gebeten werden, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen, unter der Rufnummer 05222-98180, zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell