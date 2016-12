POL-LIP: Oerlinghausen. Schmuck und Bargeld weg.

Lippe (ots) - Zwischen Montagmorgen und Donnerstagmittag verschafften sich unbekannte Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus an der "Osterheide". Nach dem Aufhebeln einer Tür durchsuchten sie das Gebäude nach Wertgegenständen. Sie wurden in Form von Schmuck sowie etwas Bargeld fündig. Hinweise zu dem Einbruch richten Sie bitte an das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231-6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell