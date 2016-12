POL-LIP: Lage. Peugeot aufgebrochen.

Lippe (ots) - Ein Handy der Marke Blackberry sowie einen geringen Bargeldbetrag erbeutete ein bislang unbekannter Autoaufbrecher am Donnerstag, gegen 17:45 Uhr. Der Täter benötigte lediglich fünf Minuten, um den an der Schötmarschen Straße geparkten Peugeot aufzubrechen und mit dem Diebesgut im Wert von zirka 800 Euro zu verschwinden. Hinweise zu der Tat bitte an das Kriminalkommissariat in Lage unter der Rufnummer 05232-95950.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell