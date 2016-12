POL-LIP: Leopoldshöhe-Greste. Einbruchsversuch zur Mittagszeit.

Lippe (ots) - Am Donnerstagmittag versuchten bislang Unbekannte in ein Wohnhaus an der Straße Am Siekbach einzubrechen. Zwischen 12 und 13:30 Uhr hebelten der oder die Täter an einer Terrassentür. Ins Haus hinein gelangten die Einbrecher hingegen nicht. Möglicherweise wurden sie gestört. Hinweise zu dem Einbruchsversuch oder verdächtige Wahrnehmungen melden Sie bitte dem KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231-6090.

