POL-LIP: Bad Salzuflen, Biemsen-Ahmsen. Einbruch scheitert.

Lippe (ots) - Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Drake-Siedlung zu gelangen. Bei dem Versuch, eine Tür aufzubrechen, entstand erheblicher Sachschaden. Ins Haus hinein gelangten der oder die Täter jedoch nicht. Ihre Hinweise zu dem Einbruchsversuch richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231-6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell