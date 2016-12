POL-LIP: Lemgo. Farbschmierer in der Mittelstraße.

Lippe (ots) - Die Wand eines Gebäudes in der Mittelstraße verunstalteten bislang Unbekannte mittels schwarzer Sprühfarbe. Die entsprechende Wand ist vom Lippegarten aus und vom Rampendal aus einsehbar. Die Tat ereignete sich bereits über die Weihnachtsfeiertage. Hinweise zu den Farbschmierereien bitte an das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261-9330.

