POL-LIP: Blomberg. Kirchen waren das Ziel von Einbrechern.

Lippe (ots) - Unbekannte Einbrecher nahmen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Kirchen ins Visier. In der Industriestraße scheiterten der oder die Täter dabei, in das Gotteshaus zu gelangen. Hier richteten sie jedoch erheblichen Sachschaden an. In der Nederlandstraße gelangten Einbrecher in das Gemeindehaus und stahlen einen geringen Bargeldbetrag. Hinweise zu beiden Taten bitte an das Kriminalkommissariat in Blomberg unter der Rufnummer 05235-96930.

