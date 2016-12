POL-LIP: Blomberg-Brüntrup. Durstige Einbrecher.

Lippe (ots) - Offenbar durstig waren der oder die Einbrecher, die sich zwischen Mittwoch- und Donnerstagmittag gewaltsam Zutritt zu dem Dorfgemeinschaftshaus an der Wehrener Straße verschafften. Nach dem Aufbrechen eines Fensters stahlen sie alkoholische Getränke. Hinweise zu dem Einbruch bitte an das Kriminalkommissariat in Blomberg unter der Rufnummer 05235-96930.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell