POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Kripo sucht Schützen.

Lippe (ots) - Die Polizei ist auf der Suche nach dem Schützen, der am Donnerstagabend, zwischen 19:40 Uhr und 19:50 Uhr, auf einen Linienbus sowie in eine Fensterscheibe schoss. Um was für eine Waffe es sich dabei handelte, muss noch ermittelt werden. Gegen 19:40 Uhr schoss der Unbekannte zweimal auf einen Linienbus, der auf der Gebrüder-Künnemeyer-Straße in Richtung Bahnhofstraße fuhr. Während der Tat befand sich der Bus zwischen der Brandenburger Straße und der Straße Bei den Eichen. In dem Bus saßen nur wenige Fahrgäste, die allesamt unverletzt blieben. An zwei Glasscheiben, die "gesprungen" waren, entstand Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrags. Gegen 19:50 Uhr schoss - vermutlich der gleiche Täter - auf die Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Tilsiter Straße. Dessen Bewohnerin befand sich in einem gänzlich anderen Raum, so dass auch hier niemand verletzt wurde. Die Außenscheibe des doppelt-verglasten Fensters wurde beschädigt. Hier beträgt der Sachschaden zirka 400 Euro. Hinweise auf den Schützen teilen Sie bitte dem Kriminalkommissariat in Blomberg, unter der Rufnummer 05235-96930, mit.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell