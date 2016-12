POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Fahrer verstirbt bei Verkehrsunfall.

Lippe (ots) - Tödliche Verletzungen zog sich der 41-jährige Fahrer eines Citroen am frühen Freitagmorgen zu. Der Mann aus Horn-Bad Meinberg war allein in dem Fahrzeug und befuhr gegen 6:45 Uhr die Externsteiner Straße in Fahrtrichtung Detmold. Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve geriet der Citroen ins Schleudern und rutschte in den linksseitigen Straßengraben. Dort prallte der Wagen gegen eine verrohrte Feldzufahrt. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Obwohl der 41-Jährige angegurtet war, wurde er aus dem Fahrzeug herausgeschleudert und verstarb unmittelbar nach dem Unfall. Der Citroen erlitt Totalschaden und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Externsteiner Straße war bis 10 Uhr gesperrt. Zur Ermittlung der Unfallursache wird insbesondere der Fahrzeugführer eines blauen VW Polo gebeten, sich unter der Rufnummer 05231-6090, beim Verkehrskommissariat in Detmold zu melden. Der Fahrer muss die Unfallstelle unmittelbar nach dem Unfall passiert haben.

