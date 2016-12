POL-LIP: Lage. Autos aufgebrochen.

Lippe (ots) - Am Mittwochabend brachen unbekannte Automarder zwischen 18:30 Uhr und 19 Uhr gleich zwei Autos auf und stahlen daraus neben anderen Sachen jeweils ein Mobiltelefon. Auf dem Kundenparkplatz des Netto, an der Friedrich-Ebert-Straße, war ein weißer Fiat Ducato das Ziel der Diebe. Auf dem Parkplatz des Marktkauf, an der Heidensche Straße, nahmen der oder die Täter einen blauen Ford Fiesta ins Visier. Der Gesamtschaden der Taten beläuft sich auf zirka 1.000 Euro. Hinweise auf die Diebe bitte an das Kriminalkommissariat in Lage unter der Rufnummer 05232-95950.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell