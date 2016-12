POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Graffiti an der Schule.

Lippe (ots) - Bislang Unbekannte besprühten zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag eine Wand der Schule an der Berliner Straße. Die Täter schmierten mit grüner, roter sowie lilafarbener Sprühfarbe und verursachten Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Hinweise auf die Sprayer bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222-98180.

