POL-LIP: Bad Salzuflen, Werl-Aspe. Vandalen in der Sporthalle.

Lippe (ots) - Unbekannte Vandalen wüteten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in der Sporthalle an der Paul-Schneider-Straße. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Eingangstür brachen der oder die Täter weitere Türen und Behältnisse im Inneren der Sportstätte auf. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 8.000 Euro. Hinweise auf die Täter oder Ihre verdächtigen Beobachtungen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222-98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell