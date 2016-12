POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Werkzeug gestohlen.

Lippe (ots) - Zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen knackten bislang Unbekannte den Baucontainer einer Baustelle an der Hauptschule in der Schulstraße auf. Daraus entwendeten die Diebe Werkzeug im Gesamtwert von zirka 4.000 Euro. Unter anderem erbeuteten die Einbrecher einen Dachschneider, einen Bohrhammer der Marke Makita sowie einen Winkelschleifer der Marke Fein. Hinweise zu dem Einbruch oder auf den Verbleib der Werkzeuge bitte an das Kriminalkommissariat in Blomberg unter der Rufnummer 05235-96930.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell