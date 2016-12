POL-LIP: Detmold. Dach aufgeschlitzt.

Lippe (ots) - Einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro verursachten bislang Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Der oder die Täter schlitzten das Stoffverdeck eines in der Wittjestraße abgestellten BMW Cabrio auf. Hinweise zu der Sachbeschädigung bitte an das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231-6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell